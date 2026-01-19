James Hetfield von Metallica gibt sich zugänglich und emotional im TV der USA. Eine bessere Arbeit als seine kann er sich nicht vorstellen.

Beim US-amerikanischen Fernsehsender CBS lief am gestrigen Sonntag, den 30. November 2025 eine Sondersendung über die All Within My Hands-Stiftung von Metallica. Im Rahmen von ‘CBS News Sunday Morning’ sprachen Frontmann und Gitarrist James Hetfield sowie Schlagzeuger Lars Ulrich darüber, was sie mit ihrer Stiftung bezwecken. Bei dieser Gelegenheit gab "Papa Het" seine Ansicht zu Protokoll, dass er "den besten Job auf der Welt" hat. Gefühle geschehen lassen Anlass für diese Aussage war die Frage, wie es James Hetfield hinkriegt, bei den Auftritten von Metallica selbst Spaß zu haben — nach mehr als 40 Jahren in der Band. "Das ist so…