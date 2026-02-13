Entgegen gängigen Biertrinkerklischees passen Metal und Wein wunderbar zusammen. Michel Schott führt uns in die Welt seiner Metal Wines ein.

Das komplette Special über Metal Wines findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Natürlicher Prozess METAL HAMMER: Du bist passionierter Weinmacher und Metalhead. Wie passt das zusammen – gibt es sogar Aspekte, die beides miteinander verbinden? Michel Schott: Für mich läuft das organisch Hand in Hand. Die Grundlage von beidem, Wein und Musik, ist ein Handwerk. Cuvées im Weinkeller zusammenzustellen ist wie eine Jamsession. An manchen Tagen fehlt einem die Muse, an anderen Tagen passt alles perfekt zusammen. Einer der schönsten Aspekte…