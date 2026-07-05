Blind Guardian arbeiten zurzeit an zwei wichtigen Projekten, weswegen sie es demnächst nicht einrichten können, Liveshows zu spielen.

Blind Guardian haben Großes vor. Die Power-/Prog-Metaller vom Niederrhein schmieden derzeit höchst eifrig an ihrer Zukunft. Konkret werkelt das Quartett an zwei Vorhaben. Auf der einen Seite befassen sich Sänger Hansi Kürsch, Lead-Gitarrist André Olbrich, Rhythmusgitarrist Markus Siepen und Schlagzeuger Frederik Ehmke mit Musik für ihre mittlerweile zwölfte Platte. Auf der anderen Seite gibt es geschäftliche Neuigkeiten. Klare Prioritäten "Wir haben hinter den Kulissen an einem riesigen Projekt gearbeitet, das die tatsächliche Zukunft von Blind Guardian prägen wird", schreiben die Krefelder in den Sozialen Medien. "Und wir sind mehr als begeistert, euch endlich in unsere Pläne einzuweihen." Frontmann Kürsch hatte kürzlich…