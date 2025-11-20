Phil Rudd scheint mit AC/DC abgeschlossen zu haben. Dort auf dem Drum-Hocker würde er nur noch einmal für jemanden bestimmten Platz nehmen.

Der langjährige AC/DC-Schlagzeuger Phil Rudd hat sich nach langer Zeit der Funkstille mal wieder zu Wort gemeldet. In einem neuen Interview beim neuseeländischen News-Portal Stuff sprach der 71-Jährige darüber, wie es sich für ihn anfühlt, dass er zwar die Drum-Spuren für POWER UP (das jüngste, 2020 veröffentlichte Studioalbum der Australier) eingespielt hat, aber bei den nachfolgenden Konzerten nicht mit von der Partie war. Für Bon Scott "Es gab eine Zeit, da dachte ich, es wäre das Ende meiner Welt", gibt Phil Rudd unumwunden seine Gefühle preis. "Ich kannte lediglich das Leben mit AC/DC. So nahm ich an, diese Leute würden…