Bei Five Finger Death Punch ist einiges los. Gründungsgitarrist Zoltán Báthory zieht Bilanz und schürt Erwartungen.

Während die Arbeiten am zehnten Studioalbum von Five Finger Death Punch laufen, bereitet sich die Band auf eine ausgiebige Tourneephase vor. Dabei soll das zwanzigste Band-Jubiläum live zelebriert werden. Nachdem der Sommer und Herbst 2026 Nordamerika vorbehalten ist, kommen Five Finger Death Punch Anfang nächsten Jahres mit Lamb Of God und Bleed From Within nach Europa. Hier die Termine der Jubiläumssause für den deutschsprachigen Raum – präsentiert von METAL HAMMER. Five Finger Death Punch „20th Anniversary World Tour“ 26.01.2027 Düsseldorf, PSD Bank Dome 27.01.2027 Hamburg, Barclays Arena 02.02.2027 München, Olympiahalle 04.02.2027 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle 12.02.2027 CH-Zürich, Hallenstadion 14.02.2027 A-Wien, Stadthalle 16.02.2027…