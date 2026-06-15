Das im Juli erscheinende SPLAT! ist laut Sänger Ian Gillan „das härteste Deep Purple-Album seit vielen Jahren.

Deep Purple können mit ihrer jahrzehntelang währenden Karriere auf eine stattliche Diskografie zurückblicken. Bei solch einer Menge an Vergleichsmaterial scheint es schwer, mit einem weiteren Album hervorzustechen. Doch wie Frontmann Ian Gillan meint, sei das kommende SPLAT! unbestritten die bisher härteste Platte der Band seit etlichen Jahren. Das erklärte er im Interview mit dem Radioformat ‘Meltdown’ – aus einem bestimmten Grund. Hart wie nie „Es hat sich herausgestellt, dass es ein sehr intensives Album geworden ist“, sagte Gillan. „Ich denke, Simon (McBride, Gitarre – Anm.d.A.) hat sich gut eingelebt, daher ist alles entspannter und die Dinge laufen ganz natürlich. Wir…