Saxon fahren seit exakt 45 Jahren auf "Wheels Of Steel". Grund genug, die blitzenden Felgen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

WHEELS OF STEEL sicherte Saxon den Durchbruch und einen sicheren Platz in der NWOBHM-Hall Of Fame. Heute feiert dieses Zweitwerk der Band seinen 45. Geburtstag. Aus diesem Grund werfen wir einen Blick auf die Lawine, die 1980 losgetreten wurde. WHEELS OF STEEL war Saxons Durchbruch Bis heute hat es kein zweites Album der Band geschafft, an dem Erfolg von WHEELS OF STEEL zu kratzen. Saxon erreichten mit ihrem Werk ihre erste Platzierung in den Album-Charts des Vereinigten Königreichs und kletterten selbstbewusst auf den fünften Platz. Der kanadische Musik-Journalist Martin Popoff schrieb in seinem Buch, das er tatsächlich auch nach dem…