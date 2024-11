Feuerschwanz und Lord Of The Lost veröffentlichen Single

auch interessant

Feuerschwanz und Lord Of The Lost, zwei der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahre, bündeln ihre Kräfte für die ultimativen Metal-Hymne ‘Lords Of Fyre’! Der gemeinsame Song sowie das dazugehörige Musikvideo erscheinen auf dem bisherigen Höhepunkt des Schaffens beider Bands. Er vereint das Beste aus zwei Welten, nur wenige Wochen nach der offiziellen Ankündigung der gemeinsamen „Lords Of Fyre“ Tour im Oktober 2025 durch sieben deutsche Städte. Dieses explosive Stück Musik beendet das Jahr 2024 mit einem Knall und ebnet den Weg für ein ereignisreiches Live-Jahr 2025 für beide Bands.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Feuerschwanz und Lord Of The Lost stehen für Nummer 1-Studioalben, ausverkaufte Headline-Tourneen, Premium-Slots auf den größten europäischen Festivals und mehrfache TV-Auftritte. Macht euch bereit für die aufregendste Kollaboration des Jahres und die wohl heißeste Tour 2025!

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Feuerschwanz live 2025 Dark Metal, Folk Metal "Lords Of Fyre" Tour mit Feuerschwanz und Lord Of The Lost. Zwei Nummer 1-Bands auf großer Co-Headlinertour durch sieben deutsche Städte im Oktober 2025! Hodi zu ‘Lords Of Fyre’: „Mit Lord Of The Lost verbindet uns schon seit langem eine tolle Band-Freundschaft, obwohl wir rein musikalisch aus total anderen Welten stammen. Für mich war es deshalb ein riesen Spaß und eine Herausforderung zugleich, die beiden Welten zu einer verschmelzen zu lassen!“

Chris Harms zur Zusammenarbeit: „Feuerschwanz und wir haben neben der Liebe zur Musik eines gemeinsam: jede noch so verrückte Idee zu versuchen, in die Tat umzusetzen. Dass die Idee ‚lass mal zusammen auf Tour gehen‘ zu so einem Monster herangewachsen ist, mit einem gemeinsamen Song und Video, ist umso schöner! Wir können die Lords Of Fyre Tour nicht erwarten!“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.