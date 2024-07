Five Finger Death Punch haben keinen Kontakt mit Jason Hook

Jason Hook mit Five Finger Death Punch bei der Show im November 2015 in Düsseldorf

Häufig trennen sich Bands nicht im Guten. In einem Interview mit ‘Audio Ink Radio’ sprach der ehemalige Five Finger Death Punch-Gitarrist Jason Hook darüber, ob er noch Kontakt zu seinen ehemaligen Kollegen hält. Bis auf eine Ausnahme verneinte er dies.

Funkstille zwischen Jason Hook und Five Finger Death Punch

Empfehlung der Redaktion Ehemaliger Five Finger Death Punch-Gitarrist gründet neue Band Modern Metal Nach seinem Ausstieg bei Five Finger Death Punch ließ Gitarrist Jason Hook keine Zeit vergehen und stellte eine eigene Band zusammen. Mit Flat Black will er nun noch erfolgreicher werden. „Ich schreibe gelegentlich SMS mit Ivan (Moody, Sänger – Anm.d.A.). Er ist ziemlich der Einzige, mit dem ich wirklich kommuniziere. Ich weiß nicht, was in den Köpfen der anderen vorgeht. Ich habe seit 2020 keinen Kontakt mehr zu der ganzen Sache“, erklärte Hook, der bereits Anfang des Monats in einem Interview mit dem ‘TODDCast Podcast’ über seinen Ausstieg gesprochen hat. Dort äußerte er, dass es kurz nach der Trennung zwar noch Kommunikation zwischen beiden Seiten gab, die allerdings wohl aufgrund von beidseitiger Probleme eingestellt wurde.

Empfehlung der Redaktion Five Finger Death Punch: Jason Hook ist raus Modern Metal Jason Hook spielt nicht mehr bei Five Finger Death Punch. An seiner statt rückt offenbar Aushilfsgitarrist Andy James fest in die Band. „Ich bin ein Anführer, und es gibt ein paar Anführer in diesem Lager“, sagte er. „Und ich verspürte den Drang zu führen, ohne dass mir die Hände auf den Rücken gefesselt wären. Und so kam es zu einem Punkt, an dem es für mich nicht mehr funktionierte.“ Deshalb gründete er 2023 die Band Flat Black, mit der er seitdem unterwegs ist.

„Ich suche immer nach einer neuen Herausforderung, aber die Sache ist, dass wir so hart arbeiten, um dieses Erfolgsniveau (wie mit Five Finger Death Punch – Anm.d.A.) zu erreichen. Ich bin auch nicht wahnhaft. Man kann das nicht einfach immer wieder schaffen; das ist eine einmalige Sache.“

