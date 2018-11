Five Finger Death Punch: Ivan Moody spendet 50 Schlafsäcke

Zur Unterstützung junger Musiker startet Foo Fighters-Musiker Dave Grohl eine Auktion, bei der er jede Menge signiertes Equipment versteigern wird.

Nach der Veröffentlichung von Dave Grohls Soloprojekt PLAY, wofür der Musiker im Alleingang ein 23-minütiges Musikstück aufgenommen und dazu eine Mini-Doku gedreht hat, kündigt er nun in Zusammenarbeit mit reverb.com eine Auktion an. Diese startet am 9. Oktober und beinhaltet jede Menge Instrumente und Equipment, die der Musiker bei den Aufnahmen zu PLAY verwendet hat. Die einzelnen Stücke sind außerdem vom Foo Fighters-Sänger signiert. Der Erlös der Versteigerungen geht im Anschluss an verschiedene Organisationen, die junge Generationen von Musikern unterstützen. https://www.youtube.com/watch?v=WEYNch2iHgo Grohl sagte dazu: "Zu sehen, wie meine eigenen Kinder anfangen, Musik zu spielen und Unterricht zu nehmen, bringt mich zurück in…