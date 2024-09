Das Wacken Open Air findet auch 2025 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier.

Wacken Open Air Datum Das Wacken Open Air findet vom 30.07. bis zum 02.08.2024 statt. Veranstaltungsort Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets Informationen zu Tickets für das Wacken Open Air 2025 findet ihr hier. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Angel Witch Apocalyptica August Burns Red Mimi Barks Beyond The Black Brothers Of Metal Celeste Clawfinger Clowns Crownshift Decapitated Destruction Dimmu Borgir Dominum Dool Exhorder Gojira Grave…