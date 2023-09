Full Metal Cruise XI: Alle Infos zum Metal-Event auf dem Meer

Datum

Die Full Metal Cruise X findet vom 10. bis 15. September 2024 statt.

Veranstaltungsort

Für die glücklichen Hochsee-Metalheads, die eine der begehrten Kabinen auf der Mein Schiff 3 ergattern konnten, geht es vom 10. bis zum 15. September 2024 nach Norwegen. Von Kiel aus fährt die Full Metal Cruise durch die Ostsee über Ålesund und Bergen. Nach fünf lauten und wilden Tagen endet die Reise dann erneut in Kiel.

Die Full Metal Cruise XI geht in die Verlängerung! Es wird einen zweiten Teil geben! Weitere Infos zur Route, Datum und dem Buchungsstart der Full Metal Cruise XI Teil 2 findet man unter https://www.meinschiff.com/eventreisen/fullmetalcruise-xi-part-2

Preise & Tickets

Sold out in Rekordzeit! Nur wenige Minuten nachdem die Tickets für die Full Metal Cruise XI in den Verkauf gegangen sind, war die lauteste Kreuzfahrt Europas bereits ausverkauft.

Bands

Full Metal Cruise XI

Cobrakill

Doro

Feuerschwanz

Michael Monroe

The O’Reillys And The Paddyhats

Skindred

Full Metal Cruise XI Part II

Cobrakill

Doro

Weitere Informationen

Auf der Full Metal Cruise sind bereits alle Speisen in den meisten Restaurants im Reisepreis enthalten sowie Full Metal Drinks inklusive. Das bedeutet: Bier, Softdrinks, Kaffee, Tee, alkoholfreie Cocktails und verschiedene Weine sind frei; ab 18 Uhr auch eine große Auswahl an Spirituosen, Cocktails und Longdrinks. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Comedy, Metal-Karaoke, Meet and Greet mit den Stars, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Wellness und Musik-Workshops.

Alle Kabinen und viele öffentliche Räume sind auf der Mein Schiff 4 Nichtraucherbereiche. Das Rauchen ist nur auf den eigenen Balkonen und Veranden sowie in den entsprechend gekennzeichneten Bereichen gestattet. Sämtliche Zigaretten und Ähnliches müssen in den bereitstehenden Aschenbechern vollständig gelöscht werden. Um die Feuergefahr so gering wie möglich zu halten, gilt an Bord das strikte Verbot, Zigaretten oder andere Tabakwaren von den Außendecks, den Balkonen oder Veranden über Bord zu werfen.

An Bord gibt es mehrere Internetstationen, an denen Gäste gegen Gebühr ihre E-Mails abrufen und im Netz surfen können. Außerdem gibt es in allen öffentlichen Bereichen des Schiffes kostenpflichtiges W-LAN.

