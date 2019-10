Live-Bericht und Bildergalerie vom Beyond The Black-Konzert in Berlin: Symphonic Metal trifft auf Dark Rock und ein begeistertes Publikum.

Hoch die Hände, Wochenende! Wo klingt die Arbeitswoche besser aus, als am Freitagabend zu Musik und Gesang? Nirgends. So ist es kaum verwunderlich, dass nach offiziellem Einlass um 19:00 Uhr immer mehr Menschen das Berliner RAW-Gelände, im speziellen das Astra Kulturhaus, aufsuchen. Hierhin hat es heute die Symphonic-Metaller Beyond The Black, wie schon im November 2015, verschlagen; damals noch mit anderer Besetzung. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Veranstaltung vom Kesselhaus in die größere Location verlegt. Auch diese vermeldet: Ausverkauft! Musik für jedermann Die mediale Präsenz der Band in letzter Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Seit der Teilnahme von Sängerin…