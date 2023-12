Metallica kommen nächstes Jahr auch in die Alpenrepublik. Auf einer Pferderennbahn in Ebreichsdorf lassen es "Papa Het" und Co. krachen.

Metallica haben dieses Jahr bereits den ersten Teil ihrer "M72 World Tour" absolviert, die unter dem Motto "No Repeat Weekends" steht. Dabei richten James Hetfield und Co. an einem Wochenende zwei Shows in einer Stadt mit unterschiedlichen Setlists aus. Im Mai 2024 machen die "Four Horsemen" in diesem Rahmen unter anderem in München Halt. Mini-Ein-Tages-Festival Darüber hinaus spielen die Thrash-Metaller nächstes Jahr auch reguläre Konzerte außerhalb der "No Repeat"-Tour. Unter anderem statten Metallica dem Hellfest in französischen Clisson einen Besuch ab. Und kürzlich hat das Quartett noch ein weiteres Stelldichein angekündigt -- und zwar in Österreich. So wird es am…