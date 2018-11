Galerie: Slayer live, Hamburg, Barclaycard-Arena, 26.11.2018

Das Full Force Festival 2019 findet Ende Juni in Ferropolis statt. Alle News und Infos sowie Updates zu Bands findet ihr hier.

Der Vorverkauf für das 26. Full Force Festival hat begonnen. Zunächst einmal wird es das streng limitierte "Community-Ticket" inklusive Community-Shirt (nur solange der Vorrat reicht!) zum Vorzugspreis von 109,95 € geben – es lohnt sich also, schnell zu sein! Noch bis zum 23. November gibt es "Community-Tickets" im Early Bird-Tarif von 109,95€, danach ist der reguläre Eintrittspreis von 119,95€ gültig. Tickets sind über www.full-force.de erhältlich. Metal unter Baggern Das Festival kehrt zudem auf sein angestammtes Wochenende zurück und findet vom 28. – 30. Juni 2019 statt. Was das Full Force Festival ausmacht: Ein heftiges Wochenende vor einzigartiger Kulisse unter den Baggerriesen auf der Eiseninsel von Ferropolis…