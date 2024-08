The Sword: Reunion nach zwei Jahren

Im Oktober 2022 gab The Sword-Frontmann John D. Cronise via Social Media überraschend die Auflösung der Band bekannt. Damals schrieb er: „Jetzt ist alles, was ich mit The Sword jemals sagen und tun wollte, gesagt und getan worden. Von daher ist es an der Zeit, mich anderen Unternehmungen zuzuwenden.“ Diese „anderen Unternehmungen“ haben sich offenbar erledigt, denn die Stoner-/Heavy-Rock-Formation hat sich wieder zusammengetan.

Neue Aktivitäten

Kürzlich hat Magnetic Eye Records die ersten Pläne der Band für neues Material enthüllt, nur dass es nicht neu ist. The Sword werden Teil eines Jethro Tull-Best Of-Albums sein. Dazu schreibt das Label: „Die Nachricht, dass The Sword eine Pause einlegten und möglicherweise ganz aufhören, war ein schwerer Schlag für Fans auf der ganzen Welt. Daher sind wir unglaublich begeistert, dass die ersten neuen Musikaufnahmen von The Sword seit der Ankündigung neuer Aktivitäten auf AQUALUNG REDUX erscheinen werden. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans die mitreißende Energie ihres Songs auf diesem Album hören. Und wir sind unbeschreiblich stolz darauf, dabei zu helfen, eine neue Ära dieser Band einzuläuten!“

Auch The Sword teilen diese Ankündigung auf ihrem Kanal mit dem Statement: „Mit AQUALUNG REDUX und BEST OF JETHRO TULL REDUX würdigen wir die ursprünglichen Art-Rock-Meister durch eine Reihe von Interpretationen sowohl legendärer als auch neuer Bands. Jethro Tull waren einzigartig und werden heute vielleicht nie mehr existieren. Aber es ist verdammt cool, dass das, was sie getan haben, mehr als fünf Jahrzehnte später weiterlebt. Und wir sind stolz darauf, ihre bleibende Bedeutung mit dieser Hommage aufrechtzuerhalten und zu bestätigen.“

Ob weitere Auftritte und neue, eigene Musik folgen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Auch scheinen Fans noch unschlüssig, ob die Reunion nur eine Momentaufnahme oder dauerhaft ist. Also heißt es abwarten.

