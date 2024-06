Ghost kündigten ihren Konzertfilm ‘Rite Here Rite Now’ an, der im Juni in den Kinos läuft.

Ghost haben Neuigkeiten zu ihrem Konzertfilm. Zum einen heißt der Streifen ‘Rite Here Rite Now’ -- in Anlehnung an die Textzeile "Are you ready to swear right here, right now before the devil" aus ihrem Hit ‘Square Hammer’. Zum anderen kommt der Film weltweit im Sommer ins Kino -- und zwar am 20. und 22. Juni. Zusätzlich steigt am 18. Juni 2024 im Berliner Zoo Palast ein exklusives Premieren-Event, für das keine Tickets im regulären Verkauf erhältlich sind. Datum: Dienstag, 18. Juni 2024 Zeit: 19:00 (Einlass) Ort: Zoo Palast, Berlin ‘Rite Here Rite Now’ am 18. Juni 2024 im Zoo…