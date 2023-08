Disturbed-Sänger David Draiman spricht in einem neuen Interview über seine psychische Gesundheit und kritisiert das Gesundheitssystem.

David Draiman hat sich schon oft in der Vergangenheit zu seiner mentalen Gesundheit geäußert und Songs wie ‘A Reason To Fight’ geschrieben. Jetzt meldet sich der Disturbed-Sänger in einem Interview mit The Charismatic Voice erneut zu Wort, und zwar kritisch. Zu wenig Unterstützung Er sagt: „Meine größte Kritik am Status Quo ist, dass wir nicht genug Unterstützung haben. Eine Telefonnummer ist nicht genug.“ Der Sänger erklärt: „Viele brauchen unglaublich viel Mut, diese Nummer überhaupt zu wählen. In meiner Situation kann ich nicht einfach eine 800-Nummer wählen (gebührenfreie Telefonnummer – Anm.d.A.). Es sollte einfacher sein, Hilfe zu finden, wenn man an…