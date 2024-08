Gojira: Joe Duplantier demonstriert für Paul Watson

Joe Duplantier wird am 12. August 2024 in Kopenhagen für die Freilassung des Walschützers und Sea Shepherd-Gründers Paul Watson demonstrieren. Dies gab der Gojira-Frontmann und -Gitarrist in einer Videobotschaft bekannt (siehe unten). Watson ist seit 21. Juli auf Grönland im Gefängnis und wird womöglich auf Basis eines internationalen Haftbefehls an Japan ausgeliefert. 2010 war Watson in ein japanisches Schiff im Arktischen Ozean eingebrochen.

Für Paul, für die Ozeane

„Ich werde am 12. August in Kopenhagen sein und die Freilassung unseres Freundes Kapitän Paul Watson fordern“, teilt der Gojira-Mastermind mit. „Er ist ein weltweiter Umweltheld, Mitbegründer von Greenpeace, Gründer von Sea Shepherd und zuletzt Neptune’s Pirates. Paul wird von Dänemark gefangen gehalten und soll an Japan ausgeliefert werden, wo er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen würde — wegen seiner Anstrengungen, die marine Tierwelt in den Ozeanen der Welt zu schützen.

Wir müssen ihn sofort aus dieser Situation herausholen. Seine Arbeit ist das perfekte Beispiel für konstruktiven zivilen Ungehorsam. Er versucht nur, Aktivitäten zu verlangsamen, die von Anfang an illegal sind. Walfang ist seit 1986 durch internationale Gesetze verboten. Um es mit seinen Worten zu sagen: ‚Wenn die Ozeane sterben, sterben wir.‘ Ebenfalls hat er gesagt: ‚Ich tue, was ich tue, weil es richtig ist.‘ Er hält es für wichtig, für die Ozeane und schlussendlich das Überleben des Lebens auf der Erde zu kämpfen. […]

Die Entscheidung über seine Auslieferung wird am 15. August getroffen — in weniger als zwei Wochen. Wir beabsichtigen, dort zu sein und so viele Leute wie möglich zusammenzutrommeln, um die Entscheidung des Justiz- und Premierministers umzustimmen. Unabhängig vom Ergebnis wird Paul Watson als Held in die Geschichte eingehen. Und dieses entscheidende Kapitel sowie die Menschen, die ihn in dieser schwierigen Lage unterstützt haben, werden genauso in Erinnerung bleiben. Ihr könnt mich persönlich vor dem Parlament in Kopenhagen am 12. August um 11.11 Uhr treffen […] Werdet ihr euch mich in diesem Kampf anschließen? Ich zähle auf euch! Wo auch immer ihr seid! Für Paul, für die Ozeane.“

