Bunter Black Metal: Gorgoroth-Malbuch erhältlich

Die Black-Metaller Belzebubs starten durch! Nach zwei Singles mit großartigen Videoclips kommt Ende April das Album PANTHEON OF THE NIGHTSIDE GODS.

Hervorgekommen aus den abgründigen Wäldern des mystischen Nordens erschufen Belzebubs seit Anbeginn ihrer vom Finnen J.P. Ahonen in Comic-Form gegründeten Existenz 2002 fortwährend einen Kultstatus (mehr darüber findet ihr auf der Band-Homepage). Und nun ist es endlich so weit: Dank neuem Drummer und Platten-Deal bei Century Media wird das Debütalbum erscheinen. "Wir sind sehr stolz darauf, bei Century Media unterschrieben zu haben und somit Label-Kollegen von Watain, Tribulation, Moonsorrow, Insomnium oder Rotting Christ zu sein. Wir haben viel neues Material komponiert und können es kaum erwarten, ins Studio (und auf Tour?) zu gehen", so die Band im Juni 2018. Über…