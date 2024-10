Guns N’ Roses: Ex-Drummer Matt Sorum trauert um Vater

Ex-Guns N Roses-Schlagzeuger Matt Sorum bei einem Deadland Ritual-Auftritt am 13. Oktober 2019 beim Aftershock Music Festival in Sacramento

Der Vater des früheren Guns N’ Roses– und Velvet Revolver-Schlagzeugers Matt Sorum lebt nicht mehr. David William Sorum segnete am Samstag, den 26. Oktober 2024 das Zeitliche. Er wurde 91 Jahre alt. „Viele Jahre lang habe ich immer ein Foto von meinem Vater gemacht, als ich weggefahren bin“, schreibt der Rocker in den Sozialen Medien.

Lebensbejahend

„Denn ich machte mir Sorgen, dass ich ihn nicht wiedersehe, während er älter wird. Davon abgesehen hat er uns viele Jahre während vielen knappen gesundheitlichen Angelegenheiten zum Narren gehalten. Heute bin ich sehr traurig sagen zu müssen, dass er uns in der physischen Welt verlassen hat, um bei unserem himmlischen Vater zu sein. Seine Einstellung zum Leben war stets positiv. Und er scherzte oft darüber, dass er ein viel jüngeres Alter habe. Ich würde sagen, mein Vater war ein Vorzeigebeispiel für die Philosophie, dass Alter das ist, was man daraus macht. Jüngere Leute fühlten sich von ihm angezogen, und er war immer das Leben der Party“, erinnert sich der Ex-Guns N’ Roses-Trommler.

„Ein wahrer Charakterkopf im wortwörtlichen Sinne. Wenn er Stress in seinem Leben hatte, zeigte er es nie und blieb sehr sorglos bis zum Ende. Das Härteste bei unserer letzten Begegnung war, dass sein Körper nicht mehr so wollte wie sein Geist. Ich bin so froh, dass er mich glücklich und trocken und mit meiner eigenen Familie gesehen hat. Er traf meine Tochter Lou, und sie hatten eine spaßige Zeit zusammen. Wir bringen Lou spirituelle Werte bei, und sie weiß, dass ihr Großvater im Himmel ist und keine Schmerzen hat. Während ich diesen Verlust verarbeite, glaube ich wahrhaft daran und weiß, dass mein Vater nun an den Himmelspforten steht, um in den Himmel einzugehen, wo er mit seiner Anwesenheit Gott Tag und Nacht dienen wird.“

