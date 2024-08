Hammerfall: Die langfristige Freiheit

Freiheit an allen Fronten

Ein Song auf AVENGE THE FALLEN ist besonders lange gereift. Große Teile von 'Hope Springs Eternal' sind bereits über zwanzig Jahre alt – und die landeten am Ende nicht einmal auf dem Album. „Eines Tages weiß man einfach, wie ein Stück gehen soll und was man damit machen muss", erklärt Joacim Cans. „Ich denke, das ist ein Fehler, den viele junge Bands sehr oft machen. Sie haben eine Idee und denken, dass sie sie unbedingt verwenden und auf die Platte bringen müssen. Aber eigentlich ist es besser, cool zu bleiben. Es gibt für alles die richtige Zeit."

Natürlich muss man für solch eine Denkweise als Band schon eine gewisse Freiheit genießen. Freiheit, genau dann an einem Album zu arbeiten, wenn man es möchte und es so zu tun, wie man möchte. Und das tun Hammerfall schon seit dem ersten Tag. Seit sie 1996 ihren ersten Plattenvertrag hatten und für GLORY TO THE BRAVE ins Studio gegangen sind. „Die Leute glaubten an uns“, erinnert sich der Frontmann.

Ein Haufen Kacke

„Wir hatten die Freiheit, aufzunehmen, was wir wollen, und die haben wir auch heute noch. Wir mussten nie Demos an das Label schicken, weil sie uns vertrauten. Ich nenne das ‚Freiheit unter Verantwortung‘.“ Denn das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass man auch alles machen muss. Man sollte keinen, so sagt es Joacim mit einem deutlichen Augenzwinkern, „Haufen Kacke abliefern und denken, dass man damit durchkommt.“

Freiheit ist es auch, worum sich textlich alles auf dem Album dreht. Es ist natürlich nicht als richtiges Konzept zu verstehen, aber bei fast allen Songs geht es auf die ein oder andere Weise um Freiheit. Die Band versucht den Leuten mit ihren Lyrics klarzumachen, dass sie das Recht haben, ihr Leben als die Person zu leben, die sie sein wollen. Für die zwei Göteborger ist es einer der wichtigsten Aspekte von Freiheit überhaupt.

Existenzielle Fragen

Aber auch ein Aspekt der Hoffnung. „Ohne Hoffnung zerbricht das menschliche Herz“, versucht Joacim ihre Philosophie zu erläutern. „So einfach ist das – wir alle benötigen Hoffnung. Wenn es nichts gibt, auf das die Menschen hoffen können, sitzen sie nur herum und tun gar nichts. Und dieses Gefühl von Freiheit und Hoffnung zieht sich durch das gesamte Album. Es mag bei manchen sogar existenzielle Fragen hervorrufen – wenn sie denn offen dafür sind.“ Dieser lyrische Tiefgang auf dem Album erschließt sich dem Hörer nämlich nur, wenn man nicht oberflächlich zuhört und ein paar der ohrwurminduzierenden Melodien mitsummt.

