Hammerfall: Joacim Cans hat immer noch Träume

Obwohl Hammerfall seit Jahren eine etablierte und erfolgreiche Heavy Metal-Band sind, hat Frontmann Joacim Cans immer noch Ziele als Musiker. Im Interview mit Marcelo Vieira sprach er darüber, was er in seiner Karriere noch erreichen will.

Das will Joacim Cans noch mit Hammerfall erreichen

„Ich habe noch nicht alles erreicht. Wäre das der Fall, könnte es nur noch bergab gehen. Es gibt immer Gebiete, in denen man spielen möchte, es gibt immer Veranstaltungen, auf denen man spielen möchte. Also, nein – ich habe noch nicht alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe", sagte Cans. „Ich habe viel erreicht. Wenn meine Karriere morgen vorbei wäre, wäre ich glücklich, weil ich so viele gute Dinge erlebt habe. Ich könnte mir nicht mehr wünschen. Aber ich habe immer noch größere Träume. Und einer davon ist eine Welttournee. Wo auch immer man hingeht, man spielt an Orten, an denen man mit seiner vollen Produktion auftreten kann. Jeder Fan, egal wo auf der Welt er lebt, bekommt die gleiche Show. Das ist mein Traum."

Mit fortschreitender Karriere würde Cans allerdings auch vor neuen Herausforderungen stehen. „Das ist Album Nummer 13. Wir sind schon eine ganze Weile dabei und ich denke, Hammerfall stehen für etwas. Das ist purer Heavy Metal, wie er gespielt werden soll. So einfach ist das“, erklärte er im Interview mit ‘Roppongi Rock’. „Gleichzeitig erfordert Album 13 viel harte Arbeit, um wirklich tief in sich selbst zu graben und das einzigartige Zeug zu finden, das man noch nicht geschrieben hat. Ich sage immer, dass Oscar (Dronjak, Gitarrist – Anm.d.A.) und ich wahrscheinlich in fünf Tagen ein Album mit zehn durchwachsenen Songs schreiben könnten, aber ‚durchwachsen‘ ist nicht gut genug. Nicht einmal ‚gut‘ ist gut genug. Es muss großartig sein. Dahinter steckt viel harte Arbeit.“

