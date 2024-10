Ice-T: „Donald Trump ist ein Stück Scheiße.“

Ice-T mit Body Count am 11. Juni 2024 in der Zitadelle Spandau

Am 5. November 2024 finden in den Vereinigten Staaten von Amerika die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Hierbei treten bekanntlich die Demokratin Kamala Harris sowie der Republikaner Donald Trump gegen einander an (vereinfacht ausgedrückt). Dazu sollte nun Body Count-Frontmann Ice-T im Interview bei Classic Rock seine Meinung kundtun. Und der Rapper nahm dabei absolut kein Blatt vor den Mund.

Klare Kante

„Ich verabscheue Donald Trump“, stellte Ice-T direkt unmissverständlich klar. „Ich halte Trump für ein absolutes Stück Scheiße. Ich glaube, dass die Leute mit ihren Geldbeuteln wählen. Weil sie glauben, dass er womöglich Geld in ihre Taschen steckt oder so. Doch das ist letztes Mal auch nicht geschehen. Ich denke, das Gute an Donald Trump ist, dass er die Welt hat sehen lassen, wie kaputt die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Er hat die Welt sehen lassen, wie rassistisch und skandalös ein großer Teil unseres Landes ist.

Niemand kann über den Typen sagen, dass er ein verlässlicher Motherfucker ist. Er hat mehr Straftaten begangen als alle meine kriminellen Freunde zusammengenommen. Und er trägt nicht einmal eine elektronische Fußfessel. Das zeigt uns einfach nur, wie unser Land regiert und gelenkt wird. Das ist also verrückt.“ Ice-T bringt mit seiner Band Body Count übrigens in Bälde ein neues Studioalbum auf die Märkte dieser Welt: MERCILESS erscheint am 22. November 2024 via Century Media.

