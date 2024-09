In Extremo: Kochstudio mit Brot-Sommelier Axel Schmitt

Das neue In Extremo-Album WOLKENSCHIEBER ist seit Kurzem — seit Freitag, den 13. September 2024, um genau zu sein — zu haben. Die Mittelalter-Metaller um Michael „Das Letzte Einhorn“ Rhein freuen sich sehr darüber. Um den Release zu zelebrieren, hat sich die Gruppe mit Brotsommelier Axel Schmitt zusammengetan und zeigt ab heute (Mittwoch, 18.09.) auf ihrem YouTube-Kanal das WOLKENSCHIEBER-Kochstudio. Von der Band stehen dabei Gitarrist Sebastian Lange und Schlagzeuger Specki T.D. am Herd.

Musik, Essen, Trinken

„Um die Veröffentlichung unseres neuen Albums WOLKENSCHIEBER gebührend zu feiern und anzufeuern, wollten wir auf jeden Fall etwas an den Start bringen, das so weit wie möglich von den üblichen Standardaktionen entfernt ist, die sonst zu diesen Anlässen gerne laufen“, führen In Extremo aus. „Da kam uns unser alter Freund Axel Schmitt in den Sinn, Bäckermeister, Brot-Sommelier, Schlagzeuger und in allererster Linie ein feiner Mensch! ‚Ist für seine innovative Herangehensweise an das traditionelle Handwerk bekannt‘ war in einem Beitrag über ihn zu lesen — und das, liebe Freundinnen und Freunde, kam uns doch sehr bekannt vor… Wir haben Axel vor ein paar Jahren kennengelernt und seitdem immer wieder Happenings gemeinsam durchgezogen, zuletzt vor kurzem auf dem Wacken.

Axel Schmitt stammt aus Franken und führt die traditionsreiche Bäckerei Schmitt in Frankenwinheim, die seit mehreren Generationen in Familienbesitz ist, gegen viele anfängliche Widerstände heute sehr erfolgreich fort. Dafür hat er eine mögliche Musikerlaufbahn an den Nagel gehängt. Er ist fanatischer Musiker und (In Extremo-)Fan und ebenso leidenschaftlicher Koch. Gründe genug also, um zusammen mit unseren beiden Hobbyköchen Basti und Specki anlässlich des Erscheinens des Albums das WOLKENSCHIEBER-Kochstudio an den Start zu bringen, das wir Euch in drei Teilen ab dem 18.9. um 17:00 Uhr auf dem In Extremo-YouTube-Channel zeigen werden. Es geht um Musik, Essen, Trinken und alles, was uns sonst noch wichtig ist.“

