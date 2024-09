In Extremo verschieben WOLKENSCHIEBER-Veröffentlichung

Foto: Christian Thiele. All rights reserved.

In Extremo

auch interessant

In Extremo haben mit WOLKENSCHIEBER ein neues, absolut vorzügliches Album am Start. Das mittlerweile 13. Studiowerk der Mittelalter-Metaller hätte eigentlich diesen Freitag (6. September 2024) erscheinen sollen. Wie Michael „Das Letzte Einhorn“ Rhein und Co. nun mitteilen, sieht sich die Band aus produktionstechnischen Gründen gezwungen, den Release leider um eine Woche nach hinten zu schieben. WOLKENSCHIEBER ist demnach ab 13. September 2024 erhältlich.

Trostpflaster

„Liebe Freundinnen und Freunde, aus Gründen, die wir nicht beeinflussen können, muss die Veröffentlichung von WOLKENSCHIEBER um eine Woche verschoben werden“, schreiben In Extremo in den Sozialen Medien. „Ein Teil der Auflage konnte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Und weil wir sicherstellen möchten, dass alle Fans gleichzeitig ihr Album in Händen halten, gibt es einen neuen Erscheinungstermin. Wir danken für eure Geduld und freuen uns auf die Konzerte mit euch!“

Wer diese eine weitere Woche nicht mehr aushält, braucht nicht zu verzagen. Denn zum GLÜCK gibt es den aktuellen METAL HAMMER mit exklusiver Live-CD, jetzt am Kiosk und portofrei nach Hause auf metal-hammer.de/inextremo. METAL HAMMER feiert das neue Album mit einer ausführlichen Titelgeschichte, gekrönt von einer exklusiven CD-Beilage: Auf WOLKENSCHLÖSSER LIVE erwarten euch acht brandneue Aufnahmen von der aktuellen „Carpe Noctem“-Burgentour 2024, die es nur hier zu hören gibt! Darunter Klassiker wie ‘Spielmannsfluch’, zeitgenössische Hits wie ‘Sternhagelvoll’ und frische Songs wie ‘Weckt die Toten’.

IN EX-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.