Dark Funeral: Lord Ahriman erleidet dritten Leistenbruch

auch interessant

Gerade noch auf den Bühnen Europas gestanden, soll es im März auf Tournee durch Südamerika gehen. Dark Funeral gönnen sich offensichtlich nur wenig Pause, die demnächst jedoch zwangsläufig eingelegt werden muss. Dem Gitarristen und Mitbegründer Jan Michael Svanberg alias Lord Ahriman steht nämlich eine Operation bevor – und das zum wiederholten Mal.

Empfehlung der Redaktion Dark Funeral live in Hamburg am 03.01.2025 Black Metal Seht hier die besten Bilder vom Konzert von Dark Funeral, Fleshgod Apocalypse, Ex Deo und Kami No Ikari am 03.01.2025 in Hamburg. Via Facebook wendet er sich an die Dark Funeral-Fangemeinde und erklärt: „Man sagt, das dritte Mal macht den Reiz aus – aber leider nicht immer. Seit meiner letzten Leistenbruchoperation im Februar 2023 hatte ich das quälende Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und ich hatte recht. Ich habe einen neuen Leistenbruch, meinen dritten, und bin bereit, ihn sofort behandeln zu lassen.“

Ungesunder Kreislauf

Auch das intensive Tourneeleben sei seiner Gesundheit nicht zuträglich gewesen. „Ich bin es mehr als leid, in diesem Kreislauf festzustecken, ohne die Chance zu haben, mich vollständig zu erholen und wieder in Form zu kommen. Die Balance zwischen Tournee und andauernden Verletzungen und Operationen zu finden, war stressig und anstrengend.“ Dennoch bleibt der Musiker zuversichtlich und entschlossen: „Aber ich bin optimistisch, dass dies der letzte Rückschlag sein wird.“

Empfehlung der Redaktion Dark Funeral: Die Dunkelheit zwischen den Tönen Black Metal WE ARE THE APOCALYPSE, das neue Album der Schweden Dark Funeral, glänzt mit furiosen, monumentalen Hymnen auf den Untergang. Um dem ein für alle mal ein Ende zu bereiten, gibt Lord Ahriman an: „Ich habe kürzlich mit der Chirurgieabteilung gesprochen und mir direkt nach unserer Südamerika-Tour im März einen Termin gesichert. Dieses Timing gibt mir ausreichend Zeit, mich vor den Sommer-Festivals zu erholen.“ Er versichert jedoch: „Es sind keine Auftritte betroffen und ich werde alle geplanten Konzerte sowohl vor als auch nach der Operation durchführen.“

Blick in die Zukunft

„Sobald ich damit fertig bin und unser intensiver Tourneeplan zu Ende geht, werde ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, wieder Musik für ein neues Album zu schreiben“, lautet der Plan für die Zukunft. Das letzte Album der schwedischen Black Metal-Pioniere, WE ARE THE APOCALYPSE, erschien 2022. „Aber zuerst ist es nach fast vier Monaten ununterbrochenen Tourens Zeit für einen dringend benötigten Urlaub“, schließt der Dark Funeral-Chef.



An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.