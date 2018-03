Iron Maiden: Bruce Dickinson zu Gast bei Markus Lanz

Am Dienstagabend stellte Bruce Dickinson seine Autobiografie ‘What Does This Button Do’ außerdem live in Berlin vor - und beweist, trotz nicht ganz stimmiger Chemie zwischen dem Iron Maiden-Sänger und Moderatorin Anja Caspary, mal wieder unvergleichliche Entertainer-Qualitäten. Von den turbulenten Anfängen mit Samson und Revierkämpfen auf der Iron Maiden-Bühne über waghalsige Flugmanöver und Gesangstechnik bis zu fäkalen Details seiner Krebstherapie: Selbst nach fast zwei Stunden Lesung, Vortrag und Interview, in denen er sich nur selten ruhig auf dem Stuhl halten kann, lässt er sich nicht nehmen, jedem der Gäste im Admiralspalast ein Autogramm ins Buch zu schreiben. https://www.instagram.com/p/BeU6l_IDI2-/?taken-by=mhammer666 Im aktuellen METAL…