METAL HAMMER Jubiläums-Podcast #07

Neaera im Interview. Metallica im virtuellen Konzert. Jungvolk am Summer Breeze. METAL HAMMER im Jubiläum. Neue Alben von Illdisposed, Seven Spires u.a.

Back In Black – das Metal-Update Das METAL HAMMER-Jubiläum steuert auf neue Höhepunkte zu: In der 500. Ausgabe küren wir die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten, und im August laden wir zu den legendären METAL HAMMER AWARDS. Zuvor geht es noch aufs Summer Breeze. Auch 2024 lädt das Open Air wieder Metal-Nachwuchs kostenlos auf das Festival ein! Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier. Apropos Nachwuchs: Metallica begeben sich mal wieder auf unbekanntes Terrain – sicher auch, um neue Zielgruppen zu erreichen. Am Wochenende spielen sie ein virtuelles Konzert im Online-Shooter ‘Fortnite’! Wie, was, wo? Wir versuchen das mal aufzuschlüsseln. Steel…