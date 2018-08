Iskald: Exklusive Videopremiere zu ‘Innhøstinga’

Komatsu hinterlassen seit 2010 einen eindrucksvollen Stempel in der aktuellen Stoner- und Sludge-Szene. Seht hier exklusiv den Titel-Track des neuen Albums.

Eindhovens Stoner- und Sludge-Rocker Komatsu haben kürzlich erste Details zu ihrem kommenden dritten Studioalbum A NEW HORIZON, welches am 7.9.2018 auf Argonauta Records erscheint, bekannt gegeben. Nun holen die Niederländer zum nächsten Schlag am musikalischen Horizont aus: Aufgenommen in den The Void Studios mit Produzent Pieter Kloos, präsentieren Komatsu uns auf ihrem neuen Album einen feurigen Mix aus Sludge, Stoner Rock und der geballten Ladung Metal und geben daraus nun einen ersten Eindruck mit einem brandneuen Video! Auf zu neuen Horizonten mit Komatsu und ihrem Album-Titel-Track 'A New Horizon'. Sänger und Gitarrist Mo Truijens erklärt: "Für 'A New Horizon' wollten…