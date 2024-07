In Extremo: Videopremiere von WOLKENSCHIEBER-Titel-Track

Nach acht mit Edelmetall ausgezeichneten Top 3-Alben (von denen nicht weniger als vier den 1. Platz der deutschen Longplay-Charts enterten) haben sich die fest aufeinander eingeschworenen Spielleute nun erneut zusammengefunden, um dunkle Gedanken in ungewissen Zeiten zu vertreiben und mit WOLKENSCHIEBER wieder für neuen Mut, Hoffnung und jede Menge guter Laune zu sorgen!

Empfehlung der Redaktion In Extremo WOLKENSCHIEBER: Alle Infos zum Album Mittelalter-Rock Das neue In Extremo-Album WOLKENSCHIEBER soll am 06. September 2024 erscheinen. Der Titel-Track inklusive Videoclip wurde veröffentlicht. Den ersten Vorgeschmack auf das neue Album liefern In Extremo mit der gleichnamigen Opener-Single und lassen dabei so richtig die Korken knallen. Begleitet wird der Single-Release von einem augenzwinkernden Videoclip, in dem man mit HandOfBlood einen der bekanntesten und reichweitenstärksten Webcontent-Creator und Livestreamer Deutschlands als Cameo-Gast gewinnen konnte. „Das Grundgerüst des Songs entstand in nicht einmal fünf Minuten im Proberaum“, erzählt die Band über die Entstehung des Titel-Tracks. „Er transportiert das, was In Extremo im Jahr 2024 ausmacht und wofür wir stehen: Für Zusammenhalt, für deutliche Worte und natürlich für jede Menge Energie.“

In Extremo-Videopremiere hier im Player

Die Single ‘Wolkenschieber’ erschien am 11.07.2024. Am Abend des heutigen 11.07. folgt ein Videochat mit der Band mit anschließender Videopremiere. Danach findet ein Fan Zoom Event statt, zu dem man sich hier anmelden kann.

Terminplan:

19:00 Uhr: Ein kurzer moderierter Livestream auf YouTube als Live-Redirect, der auf das Musikvideo schaltet

Ein kurzer moderierter Livestream auf YouTube als Live-Redirect, der auf das Musikvideo schaltet 19:10 Uhr: Musikvideopremiere

Musikvideopremiere 19:15 Uhr: Moderierter Fan-Zoom-Event nach der Videopremiere mit den Superfans (Gewinner über Newsletter)

Das Album WOLKENSCHIEBER erscheint am 06.09.2024 als CD-Digisleeve und schwarze Doppelvinyl, als limitierte CD-Deluxe-Versionen inkl. zwei Bonustracks oder Doppelvinyl in Pearloptik in 180 Gramm mit einem edlen, signierten Artprint. Außerdem im Shop streng limitierte White Label-Vinyls und diverse Bundles mit exklusivem T-Shirt und einem exklusiven WOLKENSCHIEBER-Bitter, extra destilliert für dieses Album von der ältesten Berliner Schnapsmanufaktur Mampe Spirituosen GmbH.

In Extremo-CD in METAL HAMMER 09/2024

Psst, wir verraten euch schon vorab ein Geheimnis: Begleitend zur Titelgeschichte, in enger Zusammenarbeit mit den Mittelalter Metal-Helden und exklusiv in unserem Magazin, liegt die In Extremo-CD WOLKENSCHLÖSSER LIVE bei. Darauf enthalten: Acht brandneue Aufnahmen von der aktuellen Burgentour 2024!

WOLKENSCHLÖSSER LIVE von In Extremo gibt es nur in METAL HAMMER 09/2024, ab 23.8. am Kiosk und für Abonnenten kostenlose Beigabe. Demnächst auch in der Limited Edition vorbestellbar unter www.metal-hammer.de/shop.

