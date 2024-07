James Hetfield: Erster Trailer von Western zu sehen

James Hetfield wirkt bekanntlich im Western ‘The Thicket’ (zu deutsch: ‘Das Dickicht’) mit. Der Metallica-Sänger und -Gitarrist spielt darin einen Sheriff. Nun gibt es einen ersten Trailer zu der Verfilmung des Romans von Autor Joe R. Lansdale zu sehen (siehe unten). Der Streifen kommt (zumindest in den USA) am 6. September 2024 in die Lichtspielhäuser.

Erster Eindruck

Neben James Hetfield gaben sich bei ‘Das Dickicht’, das Ende des 19. Jahrhunderts spielt, auch einige namhafte Schauspieler die Ehre — darunter ‘Game Of Thrones’-Star Peter Dinklage, der einen Kopfgeldjäger namens Shorty mimt, welcher eine Frau finden soll, die von einem gewalttätigen Killer gekidnappt wurde. Des Weiteren sind Juliette Lewis (‘Yellowjackets’, ‘Natural Born Killers’, ‘From Dusk Till Dawn’), Esmé Creed-Miles (‘Hanna’), Levon Hawke (‘The Crowded Room’), Leslie Grace (‘In The Heights’), Gbenga Akinnagbe (‘The Old Man’), Macon Blair (‘I Care A Lot’) und Ned Dennehy (‘Peaky Blinders’) mit von der Partie. Als Regisseur fungierte Elliott Lester, während Christopher Kelly das Drehbuch beisteuerte.

Lester verriet Collider, dass er eines Morgens mit der Vision aufwachte, James Hetfield für eine bestimmte Rolle in ‘Das Dickicht’ besetzen zu wollen. Mithilfe von ‘Anvil! The Story Of Anvil’-Regisseur Sacha Gervasi konnte er schließlich Kontakt zu dem Metallica-Musiker aufnehmen und ihm das Drehbuch übermitteln. „Zu unserem Entzücken bekamen wir innerhalb von wenigen Tagen Rückmeldung, dass James Interesse hat. Das folgende Meeting bestätigte unsere Hoffnungen. James hätte nicht bescheidener sein können. Er eröffnete, dass er schon immer einen düsteren Westen machen wollte. Von diesem Punkt an war James unglaublich.

Er hat hart und gewissenhaft gearbeitet und sich seine Rolle mit einer Leidenschaft zu eigen gemacht, die dem Film eine einzigartige Intensität eingehaucht hat. Die Reise mit James war außergewöhnlich. Und seine Präsenz hebt ‘The Thicket’ wahrhaft auf ein neues Level.“

