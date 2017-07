Jim Morrison: 46. Todestag des The Doors-Sängers

Um den Tod von James Douglas “Jim” Morrison (08.12.1943 – 03.07.1971), Sänger von The Doors, ranken sich bis heute die wildesten Gerüchte und Spekulationen. Wurde er ermordet? Starb er wirklich in der Badewanne? Wurde er dort platziert, bevor er gefunden wurde? So oder so, der Tod des damals 27 Jahre alten Sängers wurde von den Doors nicht verkraftet.

Der vielleicht poetischste Rock-Sänger hinterließ ein Erbe von sechs regulären Studio-Alben mit den Doors, diverse obskure Aufnahmen, unzählige Gedichte und noch mehr Legenden.