Johnny Deathshadow: Exklusive Videopremiere zu ‘Sleeper’

Foto: Robin Schmiedebach. All rights reserved.

Die Hamburger Gothic Metal-Hoffnung Johnny Deathshadow veröffentlicht, pünktlich zum ersten Geburtstag ihres 2016 erschienenen Debütalbums BLEED WITH ME, ein weiteres Video aus ihrem Erstlingswerk. Frontmann Johnny erklärt zu dem finsteren Clip: “Sleeper ist das Ergebnis unseres ersten Versuchs, so etwas wie eine Ballade zu schreiben und ein Song, der über lange Zeit gereift ist.

Es geht darin über das Gefühl, einer anderen Person zu gehören oder unter ihrem Einfluss zu stehen beziehungsweise einen anderen Menschen nicht gehen lassen zu können. Wenn man bedenkt, dass es auf einem großen Teil des Albums um Tod, Krankheit oder auch die Auslöschung der Menschheit geht, ist ‘Sleeper’ vermutlich also einer der persönlichsten Songs auf der Platte.

Mit Seann Jewall (Regie, Kamera, Schnitt) und der bezaubernden Amber Laguz haben wir die richtigen Partner für das Video gefunden und wir freuen uns das Video jetzt auch mal der Öffentlichkeit zeigen zu können.”

Seht hier exklusiv die Videopremiere von ‘Sleeper’:

Passend zur Veröffentlichung des neuen Videos geht die Band zudem erneut in Großbritannien auf Tour, wo sie seit 2015 zum Dauergast geworden ist. Fans erwartet hier eine Premiere: Erstmals wird ein neuer Song vom für 2018 geplanten Nachfolgealbum live präsentiert.

Die Halloween-Tour wird gemeinsam mit der Aachener Metalcore-Formation Start A Revolution an folgenden Daten stattfinden: