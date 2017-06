Johnny Deathshadow: Exklusive Videopremiere von ‘Apocalypse Trigger’

Die Hamburger Todesschwadron ist zurück: Mit neuem Material, neuer Härte und frischem Look machen sich die Industrial Gothic-Metaller Johnny Deathshadow bereit, die Bühnen der Republik mit ihrer Mischung aus tanzbaren Grooves, harten Gitarren und Ohrwurm-Melodien erneut in Schutt und Asche zu legen.

Nach einem erfolgreichen EP-Ausflug in Death Rock-Gefilde mit BLOOD & BONES im Jahr 2013 hat die Band jetzt endgültig zu einer neuen Eigenständigkeit gefunden. Irgendwo zwischen Rob Zombie, Ministry, Pain und Combichrist treffen sich metallische Gitarren-Riffs, harte Elektronik und Ohrwurm-Refrains zu modernem Industrial Gothic Metal.

An der Entstehung des Debütalbums BLEED WITH ME, das am 21. Oktober erscheinen wird, waren unter anderem Marcel Zürcher (Die Krupps), JP Genkel (Lacrimosa) und Kai “Keile” Stuffel (unter anderem Wirtz) beteiligt.

Produziert und gemischt wurde die Platte von Alex Henke (Dark Age, Wirtz), das Mastering übernahm Svante Forsbäck (unter anderem Lindemann, Amorphis, Apocalyptica, Volbeat). Der Todeskult lebt – mehr denn je!

Seht hier die exklusive Videopremiere von ‘Apocalypse Trigger’: