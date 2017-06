Die METAL HAMMER Juli-Ausgabe 2017: Stone Sour, Danzig, Iced Earth, Dying Fetus, Kiss live u.v.a.

Nachdem Stone Sour zuletzt mit dem Doppelalbumkonzept HOUSE OF GOLD & BONES reüssierten, gibt sich die Neben-Band von und um Slipknot-Sänger Corey Taylor auf ihrem sechsten Studioalbum HYDROGRAD wieder eklektisch entfesselter. METAL HAMMER-Autor Lothar Gerber traf Taylor und Gitarrist Josh Rand zum ausführlichen Gespräch über die Platte, personelle Zu- und Abgänge sowie ihren Nachwuchs.

Danzig

Für neues Material hat sich Danzig lange Zeit gelassen. BLACK LADEN CROWN heißt das schwergewichtige Albumresultat.

METAL HAMMER bittet Gitarrist und Band-Kopf Jon Schaffer zum Gespräch über das zwölfte Album INCORRUPTIBLE.

Das neue Album der Death Metal-Draufgänger hört auf den Namen WRONG ONE TO FUCK WITH. Womit (fast) alles gesagt wäre.

30 Jahre Nuclear Blast

Drei Dekaden metallische Vollbedienung und eine deutsche Label-Erfolgsgeschichte – METAL HAMMER gratuliert.

Live:

Kiss: Live & Backstage-Report von In Extremo, Iron Maiden, Civil War, Periphery, Long Distance Calling, Thulcandra, The 69 Eyes

Studio:

Rage, Orden Ogan, Eisbrecher

Sonder-Beilagen:

Maximum Metal CD Vol. 229 mit Stone Sour, Blind Guardian, Edguy, Orden Ogan, Decapitated, Municipal Waste, Pristine, Cellar Darling, In Hearts Wake.

Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2017 ab 14.06.2017 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!