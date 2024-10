Judas Priest-Frontmann Rob Halford feiert heute seinen 73. Geburtstag. METAL HAMMER sendet viele Glückwünsche und wirft einen Blick auf die Vergangenheit der Heavy Metal-Legende.

Rob Halford ist ein Name, der in der Welt des Heavy Metal unauslöschlich verankert ist. Als Frontmann der legendären Band Judas Priest prägte er nicht nur den Sound des Metal, sondern auch dessen Erscheinungsbild. Bekannt als der „Metal God“ steht Halford für kraftvolle, opernhafte Vocals und das ikonische Leder- und Nieten-Outfit, das Heavy Metal bis heute definiert. Vom Industriequalm zum Duft des Ruhms Halford wuchs in Walsall in den West Midlands auf, einer Gegend, die von den harten Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges geprägt war. Die schwere Industrie bestimmte das tägliche Leben der Menschen; auch Robs Kindheit war von dieser Umgebung…