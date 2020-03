Kadavar: Livesession als Video und Download veröffentlicht

Nichts hält Kadavar davon ab, ihren unvergleichlichen Vibe und ihren einzigartige Musik zu verbreiten: Nachdem die Band all ihre Tourdates im März canceln musste, streamten die Berliner vergangene Woche direkt aus ihrem Proberaum via Facebook. Das Video ging viral – mehr als 400.000 Leute schauten es sich in den letzten fünf Tagen an.

Nun veröffentlichte die Band die Livesession via YouTube. Hier findet ihr die Livesession als Download und Stream bei Bandcamp. Die Band dazu: „Es ist 2020, und die gesame Welt bleibt zu Hause. Wir werden dieses Jahr als das Jahr Coronas oder ähnlich in Erinnerung behalten – eine Situation, die beispiellos für uns alle ist, besonders für Musiker und Musikliebhaber. Wir können nicht zu Shows gehen oder Shows spielen und die ganze Musikindustrie hält den Atem an.

Kadavar halten das Spiel am Leben

Als wir zu unserer Europatournee im März aufgebrachen sind, war die Situation rund um Covid-19 bereits unsicher und es gab keine sicheren Informationen darüber, wie die Restriktionen unsere Shows beeinflussen würden. Nach der zweiten Show kehrten wir schließlich nach Berlin zurück und konnten die Tournee nicht beenden. Zwei Tage später wurden auch die Touren in Australien/Neuseeland und Nordamerika abgesagt.

Es ist nicht einfach, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. Hier ist also Teil eins unseres Beitrags dazu, das Spiel am Leben zu erhalten… Ursprünglich ein Live Stream via Facebook haben wir uns dazu entschlossen, die Aufnahmen ebenso in hoher Qualität erhältlich zu machen.“

Kadavar riefen ebenfalls eine GoFundMe Kampagne ins Leben. Spenden könnt ihr hier.