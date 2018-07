Khôrada: Exklusive Trackpremiere zu ‘Seasons Of Salt’

Eine der einzigartigsten Stimmen des Heavy Metal meldet sich mit voller Wucht zurück: Dee Snider veröffentlicht sein neues Album FOR THE LOVE OF METAL.

Einflussreiche Hard Rock-Legende, Reality-TV-Star, Broadway-Ausflügler, Horrorfilm-Regisseur, Radiomoderator – Dee Snider, die Donnerstimme und das Aushängeschild von Twisted Sister, hat eine unfassbare Karriere hinter sich. Und doch hat der Ausnahmesänger noch lange nicht genug – insbesondere nicht vom Metal! Für sein neues Soloalbum FOR THE LOVE OF METAL hat er sich Napalm Records angeschlossen und namhafte Größen ins Boot geholt. Hatebreed-Shouter Jamey Jasta hat das Album produziert, als Studiogäste waren Howard Jones (ex-Killswitch Engage), Mark Morton (Lamb Of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Joel Grind und Nick Bellmore (Toxic Holocaust), und Charlie Bellmore (Kingdom Of Sorrow) mit von der Partie. Snider…