Kid Rock stürmt von der Bühne, weil Leute nicht klatschen

Kid Rock bei der National Convention der Republikaner am 18. Juli 2024 in Milwaukee, Wisconsin

Konsequent verkackt

Der selbsternannte „American Bad Ass“ hat bei der Geburtstags-Party von Bon Jovi-Keyboarder David Bryan mitgemischt. Dort haben am vergangenen Samstag ein paar Musiker eine Handvoll Songs zum Besten gegeben — und Kid Rock sang bei ‘Proud Mary’ von Creedence Clearwater Revival mit. Zunächst lief die Chose wunderbar — bis Robert James Ritchie, wie der gebürtige Detroiter mit bürgerlichem Namen heißt, das Publikum zum Klatschen aufforderte. Manche Zuschauer machten dabei mit, manche gingen einfach den Dingen nach, die man auf einer Geburtstags-Party eben so macht — tanzen, trinken, sich unterhalten. Doch hierbei hatten sie Rechnung ohne Kid Rock gemacht.

Denn so eine Aufmüpfigkeit konnte er nicht hinnehmen. Also stoppte er das Lied und motzte dabei: „Pfeif auf sie, pfeif auf sie… Hey, hey, stopp! Wenn ihr nicht klatscht, singen wir auch nicht. So wird es laufen.“ Geben und nehmen eben, ganz normal. Nachdem die Band wieder angefangen hatte zu spielen, musste der Rocker tatsächlich mitansehen, wie immer noch nicht alle Leute ihre Handflächen gegeneinander donnerten. Von daher blieb ihm gewiss keine andere Wahl, als in konsequenter Manier den Schlussstrich zu ziehen: „Wisst ihr was, pfeif auf euch alle. Ihr klatscht nicht, also bin ich raus.“ Da schaute selbst David Bryan dezent irritiert aus der Wäsche, für den Kid Rock ja eigentlich am Mikro stand.

