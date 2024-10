Kiss werkeln an Doku über ‘End Of The Road’-Tour

Foto: Getty Images for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Gene Simmons und Paul Stanley beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City

auch interessant

Nach ihrer umjubelten Abschiedstour haben sich Kiss bislang hauptsächlich darauf verlegt, ihre geplante Avatar-Show in gutem Licht erscheinen zu lassen. Nun hat Sänger und Gitarrist Paul Stanley ausgeplaudert, dass die Schminke-Rocker noch ein weiteres Projekt in der Mache haben — und zwar eine fünf Teil umfassende Dokumentation.

Dabei soll es eben um die letztjährige ‘End Of The Road’-Tournee gehen. Die Neuigkeit verbreitete Stanley in den Sozialen Medien. Der 72-Jährige postete ein Foto von seiner Gattin und schrieb dazu: „Wow… Meine wunderschöne Frau Erin wird heute für eine fünfteilige Dokumentation über unsere finale Konzertreise interviewt. Ich fühle mich gesegnet.“ Die beiden letzten Live-Shows spielten Kiss im Dezember 2023 im New Yorker Madison Square Garden.

Eine Frage der Natur

Vor etwa einem Jahr beteuerte Band-Kollege Gene Simmons in einem Interview beim US-amerikanischen Rolling Stone, dass die Formation nach jener Tournee nicht mehr auftreten werde. „Da lege ich meine Hand auf die Bibel. Und ich sollte es wissen, denn mein Volk hat dieses Buch geschrieben. Tatsächlich hat mein Volk auch den Nachfolger geschrieben — das Neue Testament. So sage ich es hier und jetzt mit meiner Hand auf der Bibel: Es werden die letzten Kiss-Auftritte mit Make-up.“

KISS-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Des Weiteren ging der Mann mit der großen Zunge auch auf die Gründe für den Rückzug ein: „Es hat nichts mit Ticketverkäufen oder so zu tun, sondern mit Mutter Natur. An einem bestimmten Punkt muss man verstehen, dass die Erträge abnehmen bei der Art von Band, die wir sind. Ich trage Drachenstiefel mit 18-Zentimeter-Absätzen, jeder wiegt so viel wie ein leichter Bowling-Ball. Hinzu kommen die Rüstung, Nieten, Leder, all dieses Zeug. Und das wiegt insgesamt ungefähr 18 Kilo. Zudem muss ich Feuer spucken, durch die Luft fliegen und all das — zwei Stunden lang.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.