Weil Alissa White-Gluz alles ihrer Karriere unterordnete, hat sie viele denkwürdige Ereignisse in ihrem Freundes- und Familienkreis verpasst.

Die Musikszene ist häufig ein hartes Pflaster. Das viele Reisen für Konzerte und Tourneen bedeutet für Kreative den Verzicht auf vieles, was das alltägliche Leben ausmacht: Freunde, Familie und generell private Momente. Im Interview mit dem deutschen YouTuber Moshpit Passion sprach die Blue Medusa- und Dragonforce-Frontfrau Alissa White-Gluz über Dinge, die sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit verpasst hat. Zweischneidiges Schwert „Ich habe gelernt, dass ich sehr widerstandsfähig bin und dass es sehr wichtig ist, seinem Instinkt zu vertrauen, wenn es um Situationen und Menschen geht. Wenn man diesen Instinkt unterdrückt, kann man es am Ende bereuen“, erklärte Alissa White-Gluz. „Wir…