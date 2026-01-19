METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Der Weg einer Freiheit INNERN Deafheaven LONELY PEOPLE WITH POWER Vígljós TOME II: IGNIS SACER Nailed To Obscurity GENERATION OF THE VOID Green Carnation A DARK POEM, PART 1: THE SHORES OF MELANCHOLIA An Abstract Illusion THE SLEEPING CITY Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE Amorphis BORDERLAND Sunken LYKKE Imha Tarikat CONFESSING DARKNESS