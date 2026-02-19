Die Zukunft von Veil Of Maya ist fraglicher denn je, denn Sänger Lukas Magyar ist raus und konzentriert sich auf seine neue Band.

Bei Veil Of Maya setzt sich der Schwund fort. Nachdem sich die Progressive Metalcore-Formation aus Chicago im Herbst 2024 offiziell selbst auf Eis gelegt hat, nachdem Marc Okubo ein Engagement als Live-Gitarrist bei Falling In Reverse angenommen hatte, gibt es weitere personellen Neuigkeiten. So schrumpft die Gruppe auf dem Papier zu einem Trio, weil Frontmann Lukas Magyar seinen Hut nimmt. Viele Fragezeichen Magyar hat allerdings bei Weitem nicht abgeschlossen mit dem Musik-Business. Der Sänger bringt sich vielmehr seit einiger Zeit bei seiner neuen Band Sifyn ein (siehe das Musikvideo unten), was er kürzlich noch damit untermauert hat, dass er sämtliche Bezüge…