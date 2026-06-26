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Brian Fallon & The Painkillers live in München 03.11.2026

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Künstler: Brian Fallon & The Painkillers

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Tim "Ripper" Owens: Iron Maiden — top, Judas Priest — Flop
Tim 'Ripper' Owens hat Iron Maiden mit Judas Priest verglichen
Das einstige Judas Priest-Organ Tim "Ripper" Owens findet, dass Iron Maiden mindestens eine Sache besser machen als Rob Halford und Co.
Der vorübergehende Judas Priest-Frontmann Tim "Ripper" Owens hat gegen seine frühere Band ausgeteilt. In einem aktuellen Interview bei Whiplash.net ließ sich der 58-Jährige zunächst darüber aus, dass die beiden Studioalben, welche er mit den britischen Heavy Metal-Ikonen aufgenommen hat — JUGULATOR (1997) sowie DEMOLITION (2001) —, immer noch nicht bei den großen Streaming-Anbietern zu finden sind. Dieser Umstand geht ihm ganz schön auf den Keks, aber es sei natürlich die Entscheidung der Band. Außerdem stellte der US-Amerikaner noch einen Vergleich zwischen Judas Priest und Iron Maiden an. Klare Ansage Dazu angestachelt sah sich der Ripper, nachdem sein Gesprächspartner angemerkt hatte,…
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