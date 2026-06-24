In Extremo müssen bei ihren kommenden Live-Terminen leider auf Dr. Pymonte verzichten, der auf seine Gesundheit achten muss.

In Extremo haben sich mit unschönen personellen Neuigkeiten zu Wort gemeldet. Und zwar bleibt Multiinstrumentalist André Strugala alias Dr. Pymonte keine andere Wahl, als vorerst nicht mehr mit der Gruppe aufzutreten. Gesundheitliche Gründe zwingen den gebürtigen Mecklenburg-Vorpommerer dazu, der bei den Mittelalter-Rockern unter anderem Marktsackpfeife, Schalmei, Hackbrett und Harfe spielt. Die anstehenden Konzerte finden natürlich trotzdem statt, die Formation hat einen Ersatzmusiker gefunden. Keine leichte Entscheidung "Dr. Pymonte wird aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht mit uns auf der Bühne stehen", heißt es in der offiziellen Mitteilung dazu. "Das fällt uns nicht leicht, denn Pi ist seit vielen Jahren…