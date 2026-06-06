Auf ihrer zweiten Studioplatte EVOLUTION zelebriert die All-Star-Gruppe Elegant Weapons ihre Weiterentwicklung.

Das komplette Interview mit Elegant Weapons findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Andere Seiten Wie bei HORNS FOR A HALO stammen die meisten Ideen des Zweitwerks von Faulkner selbst. Der Großteil entstand bereits vor Erscheinen des Debüts, auch einige Schlagzeugspuren wurden noch davor eingespielt. In den neuen Songs erkennt der Hauptkomponist eine Weiterentwicklung. Der Titel EVOLUTION drückt nicht nur die personellen Veränderungen aus (am Debüt wirkten Judas Priest-Schlagzeuger Scott Travis und Pantera-Bassist Rex Brown mit), sondern auch Faulkners Bemühen, eine…