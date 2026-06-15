Javier Bardem kann nicht ohne Heavy Metal — dies betonte der renommierte Darsteller in einem aktuellen Interview.

Javier Bardem hat sich vergangenes Jahr schon als Metal-Liebhaber geoutet — nun legt der Schauspieler (‘No Country For Old Men’, ‘Skyfall’, ‘Dune’) noch einmal nach. Im Interview mit Kerrang! ergeht sich der 57-Jährige in einer kleinen Lobrede auf dem Metal und untermauert, dass harte Gitarrenmusik genau sein Ding ist. Metal im Blut "Ich kann nicht ohne leben", stellt Javier Bardem direkt klar. "Ich höre es beim Autofahren höre. Ich höre es, wenn ich gefahren werde. Ich höre, bevor ich schlafen gehen. Ja, ich höre Slipknot zum Einschlafen. Wie kam es dazu? Für mich ist Metal eine Lebenseinstellung. Ein Lebensgefühl. Es…