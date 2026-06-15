Fotos vom Rock am Ring-Samstag mit Electric Callboy, Volbeat, Ice Nine Kills u.a.

Fotos vom Samstag von Rock am Ring 2026 findet ihr oben in der Galerie. Mit dabei: Volbeat, Ice Nine Kills, Tom Morello (Rage Against The Machine), Electric Callboy, The Pretty Reckless, Landmvrks und Ecca Vandal. METAL HAMMER berichtet live und direkt von Rock am Ring 2026 am Nürburgring. Einen ausführlichen Bericht von Rock am Ring mit vielen Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026! Lest auch, was beim Schwester-Festival Rock im Park abgeht. — Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert…