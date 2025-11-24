Als ob es ihnen in die Wiege gelegt wurde: Die Sohnemänner der Kiss-Alphatiere Gene Simmons und Paul Stanley haben eine Band gegründet.

Während Kiss Ende 2023 ihre aktive Karriere an den Nagel gehängt haben, schicken sich derzeit gerade zwei Söhne der Schminke-Rocker an, ihre eigene musikalische Laufbahn zu starten. Und zwar handelt es sich hierbei um die Jungen von Paul Stanley und Gene Simmons: Evan Stanley und Nick Simmons haben sich für ihr Projekt Stanley Simmons zusammengetan. Nun kündigt das Duo für den 5. Dezember 2025 seine erste Single ‘Body Down’ an. A Kind Of Magic "Vor einem Jahr war Stanley Simmons nicht einmal der Anfang eines Gedanken in einem unserer beiden Köpfe", geben die Newcomer zu Protokoll. "Jetzt denken wir mehr…